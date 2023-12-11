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أحمد جودة - القاهرة -

شارك محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

"الونش" ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك بعد انتهاء الاختبارات الطبية



وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن "الونش" خضع لاختبار طبي قبل مران اليوم، وتم مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل الذي كان يخضع فيه للقياسات خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التأكد من جاهزية المدافع للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.



واستأنف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية، عصر اليوم الإثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الأحد، عقب مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية.



وحقق الفارس الأبيض فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة الثانية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

