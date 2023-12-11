انطلاق تصفيات مهرجان شرطة عُمان السلطانية لألعاب القوى

انطلقت مساء أمس الاول على ملعب استاد الشرطة الرياضي بالوطية تصفيات مهرجان شرطة عُمان السلطانية لألعاب القوى لعام 2023م بمشاركة (49) فريقًا يمثلون مختلف تشكيلات شرطة عُمان السلطانية.

تضمنت المنافسات عددًا من المسابقات منها 110 أمتار حواجز للرجال، و100 متر حواجز للشرطة النسائية، و4×100 متر تتابع للرجال، و200 متر عدو للرجال، و800 متر جري للرجال، و3000 متر موانع للرجال، بالإضافة إلى مسابقات القفز العالي وشد الحبل والوثب الطويل للرجال، ورمي القرص للشرطة النسائية.

واقيمت مساء امس الاثنين منافسات المرحلة الثانية واشتملت على مسابقات رمي القرص والوثب الثلاثي وشد الحبل للرجال، ورمي الرمح ودفع الجلة للشرطة النسائية، كما تتضمن مسابقات 400 متر عدو للرجال، و200 متر عدو للشرطة النسائية، و1500 متر جري للرجال، و4×100 متر تتابع للشرطة النسائية، و100 متر عدو للضباط.

وسيشهد اليوم الثلاثاء منافسات 100 متر عدو للرجال والشرطة النسائية، و400 متر عدو للشرطة النسائية، و4×400 متر تتابع للرجال، و5000 متر جري للرجال، إضافة إلى مسابقات دفع الجلة ورمي الرمح وشد الحبل للرجال، والوثب الطويل للشرطة النسائية.

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