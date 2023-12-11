اتحاد اليد يوقع مع الأندية المستضيفة لمراكز إعداد الرياضيين بالمرحلة الأولى

الاثنين القادم وبحضور باسل الرواس

يوقع الاتحاد العماني لكرة اليد يوم الاثنين القادم عقودا مع الأندية التي ستقام فيها مراكز اعداد الرياضيين بالمرحلة الأولى والبالغ عددها 9 أندية وذلك في الاحتفالية التي ستقام بحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بفندق وأجنحة أفاني مسقط في الساعة الحادية عشرة صباحا حيث سيوقع العقود مع الأندية نيابة عن مجلس الادارة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد مع رؤساء الاندية التسعة التي ستقام فيها مراكز اعداد الرياضيين بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب واعضاء مجلس ادارة الاتحاد والأندية التسعة هي السيب والشباب ومجيس ونزوى وينقل وعبري ونادي عمان وصحم وصلالة.

ويعد مشروع المراكز من اهم المشاريع التي يحرص عليها الاتحاد العماني لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتطوير كرة اليد العمانية واعداد جيل من اللاعبين يساهم في تطوير اللعبة وتكوين قاعدة قوية في الاندية بمختلف محافظات سلطنة عمان . وكانت المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي للمراكز انطلقت في بداية شهر اكتوبر الماضي وفق الخطة الزمية المحددة التي وضعتها اللجنة المشرفة على المراكز برئاسة العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المشرفة على مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد، حيث تستمر المرحلة الاولى لمدة (13) أسبوعا بواقع ثلاث حصص تدريبية في كل أسبوع، يتم خلالها إكساب اللاعبين وتطوير مجموعة من الخبرات المهارية والمعرفية والبدنية بالإضافة إلى السمات الشخصية والمهارات الصحية اللازمة لإعداد لاعبي كرة اليد، وذلك وفق منهج تدريبي تم إعداده بأسلوب علمي.

زيارات ميدانية

وقام أعضاء اللجنة المشرفة على المراكز بزيارة مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد بنادي الشباب بحضور نصر بن حمد الحسني عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد وعادل بن حمد الحسني المدرب العام لمراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد بزيارة مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد بنادي الشباب بالصالة الرياضية بولاية وادي المعاول حيث التقى الاعضاء مع المدرب الوطني علي بن حسن المعولي ومساعده رشيد بن حسن المعولي تم خلال اللقاء الاطلاع على عمل المركز وحضور تدريبات اللاعبين حيث تم الجلوس مع اللاعبين وحثهم على اهمية المواظبة على التدريبات حسب البرنامج المعد كما تحدث المدرب العام عادل الحسني للاعبين قائلا بان هذه المراكز فرصة جيدة لصقل المواهب وتنمية مهارات اللاعبين واعدادهم الاعداد الجيد للمستقبل وان كرة اليد بسلطنة عمان تحظى باهتمام كبير من قبل الاتحاد العماني لكرة اليد، كما تتواصل التدريبات في مراكز اعداد الرياضيين بالاندية التسعة وفق البرنامج التدريبي المعد من قبل اللجنة المشرفة مع مدربي المراكز . الجدير بالذكر بان المراكز يشرف عليها طاقم تدريبي وطني تم اختيارهم بعناية من قبل الاتحاد العماني لكرة اليد وهم: المدرب سلمان بن صالح البلوشي والمساعد سامي بن مسعود العامري (السيب)، والمدرب علي بن حسن المعولي والمساعد رشيد بن حسن المعولي (الشباب)، والمدرب أحمد بن عبدالله الجساسي والمساعد المنتصر بن سليم البلوشي (عبري)، والمدرب عبدالله بن حمدان البلوشي والمساعد يوسف بن علي الجابري ( مجيس)، والمدرب أحمد بن سالم أمبوسعيدي والمساعد وائل خليفة المنذري (نزوى) والمدرب حسام أحمد محمد والمساعد عبدالله خميس العلوي (ينقل)، والمدرب جمعة بن عبدالله البداعي (صحم) والمساعد مانع بن علي المعمري ، والمدرب عمرو طه ممدوح والمساعد بدر بن خميس التمتمي (نادي عمان) والمدرب سامي سبيت الكندي والمساعد عمار الشكيلي (صلالة).