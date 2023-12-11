الحصان «كريم» يفوز بكأس مجلس أبو ظبي الرياضي على مضمار باو الفرنسي

أبو ظبي ـ العُمانية: فاز الحصان «كريم» للخيالة السلطانية بالمركز الأول في منافسات سباق كأس مجلس أبو ظبي الرياضي للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم على مضمار باو الفرنسي لمسافة ٢٤٠٠ متر. وجاء تتويج الحصان كريم بالمركز الأول بقيادة الفارس مايكل فورست وإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وحقق المركز الثاني الحصان «بيتيت اتايكا لدانيا لاسفا» بقيادة الفارس جولام جودج وإشراف المدرب تراجودايت، وحل في المركز الثالث الحصان «غافار دو بروجريه لعون العيدروس بقيادة الفارس هوجو موسان وإشراف المدرب بيلسون.

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