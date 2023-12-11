نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل جوائز "الكاف" الأفضل 2023.. موقف الأهلي من المنافسة على لقب أفضل نادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية، موعد الإعلان اسم النادي الذي سيحصل على جائزة أفضل نادي في إفريقيا، من خلال الحفل التي سيقوم بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



موعد حفل جوائز أفضل نادي في إفريقيا

وتقام اليوم الأثنين حفل جوائز الاتحاد الإفريقي، لكرة القدم "كاف"، في مدينة مراكش المغربية، وذلك للإعلان عن أفضل نادي.



وينافس الأهلي في هذه الجائزة كلًا من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي، عقب أعلن كاف عن القوائم النهائية المختصرة يوم الخميس الماضي.



وقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الخميس الماضي، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023، ومن ضمنهم النادي الأهلي.



وتعد هذه الجائزة استثنائية للمارد الأحمر حيث كان أكثر حظا لتحقيقه مسيرة استثنائية في الموسم الماضي، حيث توج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وتعد هذه المرة الحادية عشر له في الموسم الماضي، عقب إنهاء مواجهته على الوداد المغربي في الدور النهائي بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الموسم الماضي أيضًا نجح في الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، كما تمكن من حصد كأس السوبر المحلي لموسم 2022 و2023 وكأس مصر 2022، حيث شارك في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب وحصل على المركز الرابع عقب تلقيه الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامينجو البرازيلي بهدفين مقابل رباعية.