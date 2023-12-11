نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يثير قلق جماهير مانشستر يونايتد بشأن نجم الفريق قبل مواجهة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قلق جماهير الشياطين الحمر، بشأن جاهزية نجم الفريق لمباراة بايرن ميونخ الألماني.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء غدا الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ الألماني؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تين هاج يكشف عن مفاجأة بشأن نجم الفريق

وأكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" نعرف جيدًا ما يتعيّن علينا القيام به من أجل الاستمرار في دوري أبطال أوروبا لا أفكر أبدًا بأشياء سلبية".

وتابع:" سنؤدي تدريبات أخرى اليوم ولست مُتأكدًا بعد من سيكون جاهزا للمشاركة، في المباراة، حيث يوجد شكوك حول ليندلوف وعلينا الانتظار حتى الغد لاتخاذ قرار حول مشاركته من عدمها".

والجدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ، يحتل صدارة مجموعته الأولى، في دوري أبطال أوروبا، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.