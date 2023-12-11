نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تنتخب الرئيس..مدرب المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلى طلعت محرم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين بلجنته الانتخابية بمدينة نصر.

وأبدى الكابتن طلعت محرم، سعادته بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي المصري وحجم الإقبال الكبير الذي شاهده في اللجان الانتخابية بما يؤكد حالة الوعي التي يتمتع بها الشعب المصري خاصة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في ظل الظروف التي تحيط بمصر والعالم العربي والتأكيد على التفاف الشعب المصري خلف مؤسساته في صنع القرار مشيرا إلى وقوفه خلف القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناشد طلعت محرم جميع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات في ظل التحديات التي تُمر بها المنطقة مشيدا بالتنظيم المميز للانتخابات هذا العام.

موعد مباراه المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

القنوات الناقله لمباراه طلائع الجيش والمقاولون العرب في دوري نايل

تنقل مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.