بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الشباب في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير خالد بن سلطان"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الشباب في كأس الملك

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، أيمن يحي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو إيدميلسون.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في كأس الملك

تذاع مباراة النصر ضد الشباب مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.