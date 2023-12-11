نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة النصر في ربع نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوان براون، المدير الفني لنادي الشباب، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر في المواجهة القوية التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير خالد بن سلطان"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الشباب والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي.

خط الوسط: ماجد كنبة، حسين القحطاني، كارلوس جونيور.

حط الهجوم: كاراسكو، عبد الله رديف، فهد المولد.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد النصر في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة الشباب ضد النصر مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

