نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. "نظارة عاشور وضحكة الشحات وغموض طاهر وحركة موديست" تتصدر صور الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





تصدرت منذ قليل صور تجمع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حاملة حركات عشوائية، وتظهر على وجوههم السعادة والسرور لمشاركتهم في كأس العالم للأندية لعام 2023.



حيث انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور للاعبي النادي الاهلي تحمل تألق إمام عاشور بنظارة سوداء، وابتسامة أمام عاشور برفقة على معلول وزملائه، كما التقطت العدسة صورة لطاهر في حالة غموض، وحركة موديست.



حمل تاريخ النادي الأهلي، العديد من اللاعبين الذين عاصروا معه كتابة أحرف من ذهب من البداية حتى الأن واستطاعوا تدوين اسمائهم في تاريخ الأهلي، ومن ضمنهم الثنائي الأحمر الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر تدوين الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة، لاعبا النادي الأهلي، تاريخهم وتكملة مسيرة البطولات من خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2023.



وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية والمعروفة بالبطولة القارية في السعودية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من نفس الشهر.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، للبطولة والتي تقام يوم 15 ديسمبر الجاري، ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن كولر من اختيار نخبة من اللاعبين لمشاركته في تلك البطولة القارية وكتابة التاريخ معه، فا منهم من شارك مع الأهلي منذ انضمامه ومنهم من شارك مرة واحدة، وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة النادي الأهلي المختارة لتشارك في البطولة.

وكان من ضمن هؤلاء الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة، اللذان يعدان الثنائي الأهلاوي الأكثر مشاركة مع الفريق الأحمر عبر رحلتهم مع الأحمر في البطولة.

وسيشارك الثنائي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة عبر تاريخهم، وقد ضمت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأنتوني موديست.

كما استبعد كولر في مونديال الأندية كلا من: وخرج من قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية، 9 لاعبين هم: المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" للإصابة، وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد وصلاح محسن لأسباب فنية.