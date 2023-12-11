نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب السنغال السابق في حوار لـ دوت الخليج الرياضي: لاعبو المنتخب قادرون على حصد كأس أمم إفريقيا 2023.. وأتمنى مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر السنغال يوسف دابو واحد من أشهر المدربين الشباب في قارة إفريقيا، خاصة وأنه سبق له وتولى تدريب منتخب السنغال للشباب، ودرب العديد من فرق تنزانيا وحاليا يتواجد مع فريق عزام التنزاني ويحقق معهم نتائج مميزة.

وأجرى "دوت الخليج الرياضي" حوارا خاصا مع يوسف دابو للحديث بخبرته في إفريقيا عن بطولة دوري أبطال إفريقيا وتوقعاته للفرق الفائزة وكأس أمم إفريقيا 2023 التي ستنطلق في شهر يناير المقبل، وبعض الأمور الأخرى.

وجاء نص الحوار كالآتي:

-ما رأيك في منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم؟

هاتان المسابقتان صعبتان للغاية بمشاركة فرق جيدة جدًا. وهي تجربة جيدة جدًا للاعبين والمدربين الذين يشاركون لأنها تغيرك عما تفعله في البطولة المحلية مقارنة بتنوع الخصوم.

-من هم أفضل الفرق في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم؟

هناك العديد من الفرق الجيدة في هذه البطولة، ولكن بالطبع الفرق الأساسيين هم الأهلي والوداد والترجي التونسي وماميلودي صن داونز.

-من المرشح للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم؟

ستكون البطولة تنافسية للغاية، نحن أيضًا في موسم سيكون فيه كأس الأمم الأفريقية وقد تعاني الفرق التي تضم الكثير من اللاعبين الدوليين بعد الكان، الفرق المنظمة هم المرشحون للفوز بدوري الأبطال، لكن هذا لا يضمن لهم الفوز النهائي، ستكون إدارة لاعبيهم الدوليين حاسمة.

-من هو أكثر فريق مصري تتمنى مواجهته؟

لقد واجهت بالفعل الزمالك من قبل وكانت مباراة مميزة جدًا، وأتمنى مواجهة الأهلي بالطبع.

-هل عرض عليك من قبل التدريب في مصر؟

لا لم أتلق أي عروض مطلقا للعمل في مصر، أنا حاليا في تنزانيا أعمل مع فريقي عزام وأحب الحياة هنا، ولكني أود أن يأتي يوم وأعمل في مصر بالطبع.

-ما توقعاتك لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023؟

بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية 2023، آمل أن تظل السنغال هي البطل، ستكون المنافسة صعبة كالعادة ولكن لدينا المجموعة اللازمة من اللاعبين للدفاع عن لقب بطل إفريقيا.

-بسبب خبرتك بالكرة التنزانية.. هل منتخب تنزانيا قادر على المنافسة في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تنزانيا تقع في مجموعة صعبة بمباريات ديربي، لديهم مجموعة جيدة وستكون تجربة جيدة بالنسبة لهم اللعب في هذه المسابقة، أتمنى أن يصعدوا من مجموعتهم، فهذا سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة لهم.

-من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا 2023؟ ومن الأوفر حظا؟

منتخباتي المفضلة في كأس الأمم الإفريقية 2023 هي السنغال ومالي والمغرب والجزائر، ثم هناك منتخبات تاريخية مثل مصر والكاميرون والتي غالبا ما تتمتع بالحالة الذهنية المناسبة في هذه البطولة، الفريق الذي لديه عدد أقل من الإصابات والإيقافات من بين الفرق الأكبر سيكون لديه فرصة أفضل للفوز.

