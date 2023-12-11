نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أهداف محمد صلاح الـ200 مع ليفربول في جميع المسابقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل نادي ليفربول، بلاعبه محمد صلاح وذلك بعد سلسلة أرقام قياسية حققها اللاعب عقب مباراة كريستال بالاس.

وتفوق ليفربول بهدفين مقابل هدف، ليسجل صلاح هدفه الأول في المباراة الأخيرة.

فيديو تاريخي لأهداف محمد صلاح

ونشر ليفربول فيديو عبر قناته في موقع يوتيوب، يحتفي برقم صلاح بعد وصوله لرصيد 200 هدف في كافة المسابقات.

وجاءت أهداف محمد صلاح بمعدل 150 هدفا في الدوري الانجليزي، منهم هدفين بقميص تشليسي، و42 هدفا في مسابقة دوري ابطال أوروبا، 5 أهداف في مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي.

إضافة لثلاث أهداف في الدوري الأوروبي، وهدف في كلا من كأس الرابطة الانجليزية، والدوري الخيرية.

وعن أفضل المواسم التهديفية لصلاح فهو موسم 2017-2018، والذي سجل فيه 44 هدفا في كل المسابقات.

ويأتي موسم 2019-2020 عن الأقل تهديفيا بمعدل 23 هدف في كل المسابقات.

وسجل صلاح ارقاما جيدة في المعسكر الاخير مع منتخب بلاده ليكون على صدراة هدافي مصر التاريخين للمونديال.