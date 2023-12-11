عاجل ورسميًا.. بيرسي تاو يحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.

بيرسي تاو يحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا



وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها، وكان من ضمن الاسماء المختارة لتنضم لقائمة أفضل لاعب في قارة إفريقيا هو بيرسي تاو.



بيرسي تاو ضمن القائمة المختاره للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا



وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي بنشر عبر موقعه الرسمي عن منافسة بيرسي تاو لاعب الأهلي بجانب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، وبيتر شالويلي لاعب صن داونز وهداف دوري أبطال إفريقيا.