نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار المونديال.. الشحات ينضم لبعثة الأهلي بإذن النيابة وهالاند مهدد بالغياب وطوفان إصابات في اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” أهم اخبار مونديال كأس العالم للأندية، والذي تستضيفه السعودية، وتنطلق منافساتها غدا على ملعب الجوهرة المشعة بمواجهة إتحاد جدة السعودي أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وفيما يلي ملخص أخبار كأس العالم للأندية اليوم الإثنين الموافق 11-12-2023، قبل إنطلاق المونديال:

بعثة الأهلي تصل جدة والشحات يشارك بقرار من النيابة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويترأس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، التي استغرقت نحو ساعة ونصف من مطار القاهرة الدولي وحتى الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة.

وفي نفس السياق، نجح محامي اللاعب حسين الشحات في استصدار إذن من النيابة العامة للسماح بسفر اللاعب مع بعثة القلعة الحمراء إلى جدة بالسعودية للمشاركة في مباريات بطولة كأس العالم للأندية، خاصة وأنه ما يزال متهما على ذمة التحقبقات في قضية التعدي بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وذلك قبل إنهاء النادي الأهلي لإجراءات سفر البعثة للسعودية، حتى لا يفاجأ الجهاز الإداري بعدم قدرة الشحات على مغادرة البلاد في الوقت الحالي خاصة وأنه ما يزال على ذمة قضية متهما فيها، ولم يتم حسمها، وتحرك اللاعب مع محاميه للحصول على إذن النيابة بسفره ضمن بعثة الأهلي الرسمية مع العودة بمجرد انتهاء مشاركة الفريق في المونديال.

الغيابات تضرب صفوف اتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند في افتتاحية المونديال

اختتم فريق اتحاد جدة تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، في المباراة التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة، في افتتاحية كأس العالم للأندية، غدا الأربعاء.

وضربت الغيابات صفوف العميد، حيث يغيب اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله عن مواجهة اتحاد جدة غدًا بسبب الإصابة، حيث غاب عن تدريبات الفريق اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفريق فقدان مدافعه الإيطالي لويس فيليبي الذي أصيب في مباراة ضمك، مما يتسبب في غيابه عن البطولة وعن صفوف الفريق لمدة 6 أسابيع.

مانشستر سيتي يستعد للمونديال بفوز صعب في البريمييرليج وهالاند مهدد بالغياب عن كأس العالم للأندية

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، مهددا بالغياب عن كأس العالم للأندية، حيث غاب عن مباراة فريقه أمام لوتون سيتي للإصابة.

وعبر بيب جوارديولا عن قلقه بسبب إصابة هالاند، مؤكدًا أنه لا يستطيع المشي بشكل جيد، ويأمل في مشاركته أمام كريستال بالاس، وإلا فإنهم يطمحون في استعادته لكأس العالم للأندية.

وفي نفس السياق، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا صعبًا، وتحويل تأخره بهدف لفوز ثمين، على نظيره فريق لوتون تاون بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويواجه مانشستر سيتي تحديًا إضافيًا بمواجهة النجم الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وهما آخر لقاءاتهم قبل المشاركة في مونديال الأندية.

بطل أوقيانوسيا يستعد لافتتاحية المونديال بمعنويات مرتفعة

يستعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي، في الثامنة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الإسباني ألبرت رييرا، المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يسعدنا خوض المباراة أمام فريق يضم نجومًا عالميين، ونتطلع إلى التحدي وتنفيذ فلسفتنا الخاصة في اللعب".

وأكد: "سيكون لدينا دعم كبير من جماهيرنا في الملعب غدًا خلال مواجهتنا مع الاتحاد".

واختتم مدرب أوكلاند سيتي: "نحن فخورون للغاية بمشاركتنا هنا وخوض مباراة أمام فريق مميز مثل الاتحاد، ولا يوجد شيء يثير قلقي بخصوص المواجهة.