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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي عن جائزة جديدة لأول مرة في قارة إفريقيا، من خلال الحفلة المقامة حاليا في مدينة مراكش لإختيار الأفضل في قارة إفريقيا.

الكاف يعلن جائزة جديدة لأول مرة في قارة إفريقيا

وصرح رئيس الاتحاد الأفريقي من خلال الحفلة قائلا: "يجب أن يكون هناك جائزة لأفضل حكم، سيتم تخصيص هذه الجائزة العام المقبل".

وحصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.

وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها.

كما حصل النادي الاهلي علي أفضل نادي في إفريقيا، وكذلك حصل صنداونز الجنوب إفريقي على جائزة أفضل نادي للكرة النسائية في إفريقيا.