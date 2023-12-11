نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. لامين كامارا يحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي ومنتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب شاب لعام2023، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا.

لامين كامارا يحصل على جائزة أفضل لاعب شاب

وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها.

وتنافس كامارا رفقة كل من للتتويج بالجائزة:

المغربي عبد الصمد الزلزولي: لاعب ريال بيتيس الإسباني

السنغالي أمارا ديوف: لاعب ميتز الفرنسي

وحصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.

كما حصل النادي الاهلي علي أفضل نادي في إفريقيا، وكذلك حصل صنداونز الجنوب إفريقي على جائزة أفضل نادي للكرة النسائية في إفريقيا.