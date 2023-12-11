جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. المغرب يحصد أفضل منتخب إفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب المغربي على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا، والذي دخل ضمن قائمة المرشحين لهذه الجائزة.

ويقام حاليا أحداث حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، والذي ينظمه الاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مدينة مراكش المغربية للمرة الثانية على التوالي.

ويختار الاتحاد الافريقي لجوائز الأفضل بناء على إنجازاتهم في نوفمبر 2022، حتى سبتمبر 2023.

المغرب رابع العالم في المونديال

واستطاع المنتخب المغربي حصد هذه الجائزة عقب تحقيقه إنجاز تاريخي في مونديال العالم الذي أقيم في قطر العام الماضي، والذي احتل فيه المركز الرابع على العالم.

ومن جانب اخر حصل نادي ماميلودي صن داونز على جائزة أفضل نادي في كرة القدم للسيدات، وذهبت جائزة أفضل نادي كرة القدم للرجال إلى النادي الأهلي.

بينما حصد بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي جائزة أفضل لاعب داخل القارة الافريقية، والمغربية فاطمة تاكنوات على جائزة افضل لاعبة داخل القارة الافريقية.