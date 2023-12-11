جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. ياسين بونو يحصل على جائزة أفضل حارس مرمى

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أحمد جودة - القاهرة - حصل ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام2023، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في قارة إفريقيا.

ياسين بونو يحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا



وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها.



وحصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.



وحصل على جائزة أفضل هدف في إفريقيا محمود كهربا لاعب الأهلي في مرمى الهلال السوداني، كما حصل على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا منتخب المغرب

وحصد جائزة أفضل منتخب للكرة النسائية منتخب نيجيريا، وجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا، لامين كمارا لاعب ميتز الفرنسي ومنتخب السنغال، وحصل على جائزة أفضل لاعبة شابة داخل قارة إفريقيا نسرين الشاد لاعبة ليل الفرنسي ومنتخب المغرب.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا، كما حصل على جائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا فاطمة تكنوات لاعبة الجيش الملكي المغربي

وجائزة أفضل ناد في إفريقيا الأهلي أفضل نادي في قارة إفريقيا، وجائزة أفضل ناد للكرة النسائية في إفريقيا صنداونز الجنوب إفريقي.