نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يهنئ الأهلي بطريقته الخاصة.. أول تعليق من الاتحاد الأفريقي بعد تتويجه بلقب أفضل نادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتهنئة النادي الأهلي على حصوله على جائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023.

حيث نشر الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "الملوك عادوا لمملكتهم!

النادي الأهلي يفوز بجائزة أفضل فريق في إفريقيا!

تهانينا لبطل القارة!"

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن اختيار النادي الأفضل في القارة السمراء، وذلك خلال حفل جوائز الكاف للأفضل فى 2023.

حصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا.

وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، للمرة الثانية على التوالي التي تستضيف المغرب فعاليتها، وكان من ضمن الاسماء المختارة لتنضم لقائمة أفضل نادي في قارة إفريقيا هو النادي الأهلي.

وكانت قائمة المرشحين النهائية تضم النادي الأهلي في قائمة المنافسة على جائزة أفضل نادي أفريقي في عام 2023، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا برفقة الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتوج في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي.

القناة الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا

وتذاع حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا 2023 شبكة قناة اون تايم سبورتس، حيث يمكنك مشاهدة فعاليات الحفل من خلالها.