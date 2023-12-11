جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. وليد الركراكي يحصد جائزة أفضل مدرب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" عن حصول وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب على أفضل مدير فني في إفريقيا، وذلك من خلال الحفلة المقامة حاليا في مراكش عن اختيار الأفضل في إفريقيا لعام 2023.

وليد الركراكي يحصد جائزة أفضل مدرب



وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن القائمة النهائية المختصرة ومن ضمنها الركراكي بجانب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال والجزائري عبد الحق بنشيخة المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والمدرب السابق لاتحاد العاصمة الجزائري.



ونجح الركراكي بالتتويج بالجائزة، بسبب ما قدمه مع أسود الأطلس بالوصول إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022، وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم عبر التاريخ.

