شاهد هدف كهربا الأفضل في قارة إفريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - حصل هدف محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل هدف في قارة إفريقيا خلال عام 2023 وذلك في الحفلة المقامة حاليًا اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.

هدف كهربا الأفضل

وتحصل محمود كهربا على جائزة أفضل هدف في إفريقيا بهدفه في مرمي الهلال السوداني والذي كان في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا العام المنصرم.

وتنافس على هذه الجائزة هدف كهربا في مرمي الهلال، ومحمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب، ومحمد الضاوي كريستو لاعب منتخب تونس للشباب ضد زامبيا.

كما تواجد في القائمة كلًا من دانجغو واتارا لاعب منتخب بوركينا فاسو في شباك إيسواتيني.

وحصل في الأخير هدف كهربا على جائزة الأفضل.