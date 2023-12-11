نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف رونالدو اليوم في مرمي الشباب بكأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل كريستيانو رونالدو لاعب النصر الهدف الرابع لصالح العالمي أمام نظيره الشباب في المباراة التي ستجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير خالد بن سلطان"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 74، بعد تبادل التمريرات بين كريستيانو رونالدو وأوتافيو، أنهاها رونالدو بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس كيم سيونج جيو لتصبح النتيجة حتى الآن 4-1 لصالح العالمي.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

