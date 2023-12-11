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أحمد جودة - القاهرة - يعود مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلي المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة التاسعة من فعاليات الدوري الممتاز.

مروان حمدي يعود لمران المصري بعد أزمة بصق الجماهير

علم دوت الخليج الرياضي من مصادره أن قرر مجلس إدارة النادي المصري عودة مروان حمدي من جديد بعد قرار بيعه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أكد المصدر أن اتخذ مجلس الادارة هذا القرار تجنبا من عدم اللاعب شكوي النادي في الفيفا لفسخ تعاقده وعدم الاستفادة من بيعه.

ومن المنتظر ان يشارك مروان حمدي زملائه في المران خلال الساعات المقبلة.

وكان مجلس ادارة النادي قد قرر المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد ازمته مع الجماهير.

يخوض مروان حمدي مرانه منفردا بأحدي صالات الجيم تحت قيادة مدرب خاص حيث يستعين بمدرب اللياقة بالمنتخب الوطني.

يستأنف الفريق البورسعيدي مرانه الأساسي على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الفريق الابيض يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

