جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. أول تعليق من وليد الركراكي عقب فوزه

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب عن سعادته الشديدة بفوزه كأفضل مدير فني في إفريقيا لعام 2023، خلال حفل توزيع الجوائز في المغرب التي تستضيف فعاليات الحفل.

أول تعليق من وليد الركراكي بعد حصوله على أفضل مدرب



أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" عن حصول وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب على أفضل مدير فني في إفريقيا، وذلك من خلال الحفلة المقامة حاليا في مراكش عن اختيار الأفضل في إفريقيا لعام 2023.



حيث قال وليد الركراكي عقب فوزه في الحفل: "نحن نعتمد على اللاعبين، لذلك اشكرهم على تعاونهم معي للحصول على هذه الجائزة، وكذلك اشكر رئيس الاتحاد الذي قدم لي الدعم والثقة قبل كأس العالم".



واختتم: "وأريد أن أشكر زوجتي وأبنائي، لأن خلف كل مدرب كبير إمرأة تضحي، هذه الجائزة انا سعيد بها للغاية، وكل مدرب لديه طاقم عمل فأشكرهم على تعاونهم معي".



وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن القائمة النهائية المختصرة ومن ضمنها الركراكي بجانب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال والجزائري عبد الحق بنشيخة المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والمدرب السابق لاتحاد العاصمة الجزائري.



ونجح الركراكي بالتتويج بالجائزة، بسبب ما قدمه مع أسود الأطلس بالوصول إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022، وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم عبر التاريخ.