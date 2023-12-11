نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يسجل ويقود النصر لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير خالد بن سلطان"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك.

أحداث مباراة النصر والشباب في كأس الملك

أهدر يانيك كاراسكو لاعب الشباب، ركلة جزاء لصالح الليوث في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، نفذها كاراسكو بتسديدة قوية، ولكن مرت بعيد أعلى العارضة.

وسجل سيكو فوفانا أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 17، بعد تسديدة من ساديو ماني من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس كيم سيونج جيو ليتابعها فوفانا بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل كارلوس جونيور لصالح الشباب في الدقيقة 24، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء النصر، نفذها كاراسكو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كارلوس برأسية، ارتطمت باليد اليسرى للحارس نواف العقيدي وسكنت الشباك.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 28، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها أوتافيو بعرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها ماني بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين الحارس كيم سيونج جيو.

وعزز عبد الرحمن غريب التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 4+45، بعد عرضية أرضية من مارسيلو بروزوفيتش من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها غريب بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لصالح النصر في الدقيقة 74، بعد تبادل التمريرات بينه وبين أوتافيو، أنهاها رونالدو بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس كيم سيونج جيو.

وشارك كريستيانو رونالدو لاعب النصر حتى الدقيقة 82 ليحل محمد مران بدلًا منه.

وأحرز هاتان باهبري الهدف الثاني لصالح الشباب في الدقيقة 90، بعد تسديدة من كاراسكو من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها نواف العقيدي ليتابعها باهبري بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح محمد مران في تسجيل الهدف الخامس لصالح النصر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 6+90، بعد عرضية من ساديو ماني من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها مران بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.