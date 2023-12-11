نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. رقم قياسي للأهلي بعد فوز بيرسي تاو أفضل لاعب بالقارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي، جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، وذلك ضمن أحداث حفل جوائز الافضل في افريقيا.

وأقيمت أحداث حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، والذي ينظمه الاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مدينة مراكش المغربية للمرة الثانية على التوالي.

رقم قياسي للأهلي في إفريقيا

الأهلي حصد الجائزة منذ بدايتها في عام 2005، والتي كانت من نصيب لاعب الاهلي السابق، وعضو اتحاد الكرة الحالي محمد بركات.

وفي عام 2006 و2008 استطاع أبو تريكة، حصد الجائزة مرتين متتاليتين.

وفي العام 2010، كانت الجائزة من نصيب أحمد حسن أثناء تواجده في الاهلي.

أما عام 2012، و2013 فكانت الجائزة من نصيب ابو تريكة من جديد، ليكون صاحب الرقم القياسي في حصد الجائزة.

وأخيرا استطاع الأهلي حصد الجائزة عامين متتالين 2022 والتي ذهبت لمحمد الشناوي، وأخيرا اليوم لبيرسي تاو

وبهذا التسلسل يكون الأهلي قد حصد الجائزة برصيد 8 مرات وسط رقم قياسي للمارد الاحمر.

