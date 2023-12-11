نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. كل ما تريد معرفته عن الفائزين بالتفصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم حفل جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم 2023 بمدينة مراكش المغربية، وشهد فوز النيجيري فيكتور اوسيمين بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، متفوقا على محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" ملخص جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف" اليوم، خلال السطور القادمة.

حصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي بنشر عبر موقعه الرسمي عن منافسة بيرسي تاو لاعب الأهلي بجانب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، وبيتر شالويلي لاعب صن داونز وهداف دوري أبطال إفريقيا.

حصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا، حيث أنه إنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا بجانب الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتوج في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، فيما حصل اللاعب محمود كهربا على جائزة أفضل هدف في إفريقيا ضد الهلال السوداني لعام2023.

حصل ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام2023، فيما حصد المنتخب المغربي على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا.

واستطاع المنتخب المغربي حصد هذه الجائزة عقب تحقيقه إنجاز تاريخي في مونديال العالم الذي أقيم في قطر العام الماضي، والذي احتل فيه المركز الرابع على العالم.

بينما أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" عن حصول وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب على أفضل مدير فني في إفريقيا،وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن القائمة النهائية المختصرة ومن ضمنها الركراكي بجانب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال والجزائري عبد الحق بنشيخة المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والمدرب السابق لاتحاد العاصمة الجزائري.

جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم 2023

أفضل لاعب: فيكتور اوسيمين لاعب نابولي الإيطالي

أفضل لاعب داخل افريقيا: بيرسي تاو

افضل حارس مرمى: ياسين بونو

أفضل مدرب: وليد الركراكي

أفضل نادي: الأهلي

أفضل هدف: محمود عبد المنعم كهربا في مرمى الهلال السوداني

أفضل لاعب شاب: السنغالي لامين كامارا

أفضل مدربة كرة قدم نسائية: ديزيري أليس مدربة جنوب إفريقيا

أفضل منتخب الكرة النسائية: منتخب نيجيريا

أفضل لاعبة: نسرين الشاد لاعبة ليل الفرنسي ومنتخب المغرب

أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا: فاطمة تكنوات لاعبة الجيش الملكي المغربي

أفضل حارسة مرمى: كياماكا نادوزى

أفضل نادي للكرة النسائية: صنداونز الجنوب إفريقي.

تشكيل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم 2023

وفي نفس السياق، أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تشكيل العام داخل إفريقيا، وضم كلا من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وساديو ماني وأشرف حكيمي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون/إنتر ميلان-مانشستر يونايتد).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب،باريس سان جيرمان)، كاليدو كوليبالي (السنغال، الهلال-نابولي)، شانسيل مبيمبا (الكونغو الديموقراطية/ مارسيليا)

خط الوسط: توماس بارتي، أنجيسا، محمد قدوس، سفيان أمرابط

خط الهجوم: ساديو ماني، فيكتور أوسمين، محمد صلاح