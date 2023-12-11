نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر الأولمبي يتبرع لدعم القضية الفلسطينية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبرع المنتخب الأولمبي بقيادة روجيه ميكالي بشيك مالي في صندوق حياة كريمة لدعم القضية الفلسطينية في غزة.

ويأتي ذلك لدعم الأشقاء في غزة بسبب الحروب التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي ضد الكيان الصهيوني في غزة حاليًا.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد تأهل إلي أولمبياد باريس 2024 عقب وصوله إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الماضيه.

يخوض منتخب مصر الأولمبي معسكره القادم في شهر يناير القادم استعدادًا لانطلاقة لاولمبياد باريس 2024.

يسعى روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة القادمة استعدادًا لاولمبياد باريس 2024.

موعد انطلاقة أولمبياد باريس 2024

تنطلق أولمبياد باريس في شهر يوليو من العام القادم ويشارك فيها منتخب مصر الأولمبي في كرة القدم.

القناة الناقلة للأولمبياد باريس في العام القادم

تنقل قنوات bein sport أولمبياد باريس 2024 في العاب المختلفة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط عقب حصولها على حقوق أولمبياد باريس بالكامل.

