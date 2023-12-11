الزمالك يعلن إنهاء التعاقد رسميًا مع المحترف الأمريكي أوجي مايو لاعب فريق السلة

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك، عن إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع المحترف الأمريكي أوجي مايو لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، بالتراضي بين الطرفين بعد حصول اللاعب على كافة مستحقاته المالية دون حصوله على قيمة الشرط الجزائي.

الزمالك يعلن إنهاء التعاقد رسميًا مع المحترف الأمريكي أوجي مايو



جاء ذلك بناء على توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب لتذليل كافة العقبات التي تواجه فريق كرة السلة، لتوفير جو من الهدوء للفريق تحت القيادة الفنية للكابتن وائل بدر بعد تعيينه مديرًا فنيًا لسلة الأبيض.



وأضاف رئيس جهاز كرة السلة أنه سيتم تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في المراكز التي يحتاجها الفريق وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.



جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد في التعاقد مع وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.



وأعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول والذي يضم كل من، وائل بدر مديرًا فنيًا ومحمد السحرتي مدربًا عامًا

ومحمد سعيد معد بدني ومصطفى محسن مديرًا اداريًا،وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي وإياد مصطفى محللًا للأداء.