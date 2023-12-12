نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم غيابه.. بونو يحتفل بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا مع والدته "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام2023، مع والدته حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في قارة إفريقيا.

بونو يحتفل بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا مع والدته

وتم الأعلان عن الجائزة خلال الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها.

وانتشرت صور لحارس مرمى نادي الهلال، برفقة والدته ويقبل يديها، وذلك للإحتفال معاها بفوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا والتي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

جاءت نتائج الحفل كالتالي:

ووقع الاختيار على النادي الأهلي كأفضل نادي للرجال في القارة السمراء، كما فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب.

وحصل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بلقب أفضل لاعب إفريقي، وفاز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ووقع الاختيار على هدف نجم الأهلي محمود كهربا في شباك الهلال السوداني كأفضل هدف في عام 2023.

وفاز ياسين بونو بلقب أفضل حارس في القارة، وشهد التتويج غياب اللاعب بسبب ارتباطه بلقاء فريقه الهلال أمام التعاون بكأس خادم الحرمين.

فاز السنغالى لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسى، بجائزة أفضل لاعب شاب، وفاز المغربي وليد الركراكي بلقب أفضل مدرب في إفريقيا.

-كما وقع الاختيار على نادى صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل نادى للسيدات في القارة السمراء، وفوز أيضًا منتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب سيدات فى القارة، كما فازت المغربية فاطيما تاجنانت كأفضل لاعبة داخل القارة، وفوز المغربية نسرين الشاد أفضل لاعبة شابة بالقارة، وفوز النيجيرية تشياماكا نادوزي بلقب أفضل حارسة مرمى بالقارة، وحصلت الجنوب إفريقية ديزيري إيليس مدربة جنوب إفريقيا على لقب أفضل مدربة للكرة النسائية

وجاء تشكيل الأفضل في قارة إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون/ مانشستر يونايتد).

خط الدفاع:: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (السنغال – الهلال السعودي) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية – مارسيليا)

خط الوسط: توماس بارتي (غانا – أرسنال) – محمد قدوس (غانا – وست هام يونايتد) – فرانك زامبو أنجيسا (نابولي – الكاميرون) – سفيان أمرابط (المغرب – مانشستر يونايتد)

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر – ليفربول) – ساديو ماني (السنغال – النصر) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي).