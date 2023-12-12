نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يقدم عرضا رسميا لضم نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي زد قدم عرض رسمي لإدارة النادي الأهلي للتعاقد مع محمد الضاوي كريستو نجم الوسط التونسي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"نادي زد يرغب في الحصول على خدمات محمد الضاوي كريستوا مقابل 650 ألف دولار بعقد يمتد لأربع مواسم ونصف الموسم".

وتابع:" جاء ذلك من جانب نادي زد بعد خرج محمد الضاوي كريستو من حسابات السويسري مارسيل كولر ليطلب اللاعب الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير ".

يذكر أن كريستو لا يشارك مع النادي الأهلي حاليا في اي مباراة، حيث لا يعتمد عليه مارسيل كولر خلال الموسم الحالي، واللاعب التونسي لديه العديد من العروض للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.