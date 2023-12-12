نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يهنئ الأهلي عقب حصوله على جائزة أفضل نادي في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على تقديم التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة حصوله على جائزة أفضل نادي في إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "الفيس بوك":""الاتحاد المصري لكرة القدم، يهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا لعام 2023، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

يخوض النادي الأهلي مرانه الأول في السعودية غدًا استعدادًا لمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن النادي الأهلي قد تأهل إلي كأس العالم للأندية عقب حصوله على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي. ويسعي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز في مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتأهل إلى دور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية في السعودية

تنقل مباريات كأس العالم للأندية في السعودية على قنوات ssc sports السعودية المشفرة والمالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.