موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره يونيون برلين الألماني مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الميرنجي المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في خمس مباريات، بينما يتذيل الفريق الألماني الترتيب برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها وتحديدًا bein Sports 2HD.