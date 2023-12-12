نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الأخير بجدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد بايرن ميونخ في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1.