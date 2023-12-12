موعد مباراة إنتر ميلان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



وقع كلا من إنتر ميلان وريال سوسيداد في المجموعة الرابعة بجانب كلا من بنفيكا البرتغالي وريد بول سالزبورج النمساوي.

تعادل إنتر ميلان في الجولة الماضية مع بنفيكا بثلاثة أهداف لكل منهما كما تعادل ريال سوسيداد مع ريد بول سالزبورج سلبيا في نفس الجولة.



موقف إنتر ميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا



يحتل ريال سوسيداد صدارة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة ويليه إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 11 نقطة أيضًا ثم جاء ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

بينما يتذيل بنفيكا المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.



موعد مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا



من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتbein sports HD القطرية بنقل أحداث المباراة.