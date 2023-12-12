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أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة الميرنجي في معرفة معلق مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في المواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء 12-12-2023 على ملعب "هلسنكي الأولمبي" في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ويونيون برلين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

معلق مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمعلق الليبي محمد بركات.