نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة مخزية.. رئيس الاتحاد التركي يدين واقعة ضرب حكم ويوقف النشاط لأجل غير مسمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت حادثة اعتداء رئيس نادي أنقرة جوجو على حكم مباراة فريقه أمام ريزسبور جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة.

الإتحاد التركي يعلق النشاط لأجل غير مسمى

قرر رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بشكل رسمي تعليق نشاط الدوري التركي وإيقاف البطولة نتيجة لهذا الاعتداء، مع إجراء تحقيق سريع في الواقعة.

رئيس نادي أنقرة جوجو يعتدي على حكم بالضرب

اعتدى رئيس نادي أنقرة جوجو، فاروق قوجة، على الحكم خليل أوموت بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

أوضحت لقطات بثتها شبكة "تي.آر.تي" الاعتداء والتدخل الأمني للمساعدة في إخراج الحكم من الملعب.

قد اقتحمت جماهير الفريق الملعب أيضًا بعد المباراة، وتعرض الحكم للركل، ولم يتضح بوضوح هوية المهاجمين.

من جهته، أدار الحكم أوموت البالغ من العمر 37 عامًا مباراة دولية في دوري أبطال أوروبا بين لاتسيو وسيلتيك.

رئيس الاتحاد التركي يدين حادث الاعتداء على الحكم

أدان ادارئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، محمد بويوكاكشي، الحادث وأكد أنه "ضربة مخزية"، مع وعد بمحاسبة جميع المتورطين. يشير الحادث إلى تصاعد التوترات في كرة القدم التركية، حيث يعتبر الحكام هدفًا نادرًا للاعتداءات العنيفة.