نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بيرسي تاو بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي على توجيه الشكر للجماهير والجهاز الفني عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

ونشر بيرسي تاو عبر حسابه الرسمي على منصة "x":"أشعر بالتواضع والسعادة لحصولي علي الجائزة شكر خاص للجماهير والمدربين وزملائي في الفريق".

يذكر أن بيرسي تاو قد حصل على أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023 من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الحفلة التي أقيمت في مراكش.

يخوض الأهلي مرانه الأول في السعودية مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

يسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية في السعودية

تنقل مباريات كأس العالم للأندية في السعودية على قناة scc sports السعودية المشفرة المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.