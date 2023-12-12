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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من مشجعي الملكي، عبر محرك البحث "جوجل"، عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويحتضن ملعب "هلسنكي الأولمبي"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي ريال مدريد ويونيون برلين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا "كأس ذات الأذنين".

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ويونيون برلين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.