تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مواجهة من العيار الثقيل مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ

ومن المتوقع أن يضم تشكيل مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني كلا من:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - رافييل فاران - وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - سفيان أمرابط

خط الهجوم: راشفورد - برونو فيرنانديز - أنتوني - هويلوند

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1.