نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. خطوة واحدة تفصل حسين الشحات عن لقب هداف العرب مع أبو تريكة في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

وتنطلق المباراة الافتتاحية والتي تجمع بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي، والتي تقام في الثامنة مساء.

وينتظر الأهلي الفائز من هذه المواجهة، لمقابلته في دور نصف النهائي والذي يقام في الثامن عشر من شهر ديسمبر.

رقم قياسي جديد لحسين الشحات

على صعيد لاعبي الأهلي، فإن حسين الشحات الذي يملك في رصيده 3 أهداف في مونديال الأندية، ينتظره رقم تاريخي إذا سجل هدفًا واحدًا في المباراة المقبلة، حيث سيعادل رقم محمد أبو تريكة وسالم الدوسري، كهدافي العرب في البطولة.

وسجل حسين الشحات هدفين مع النادي الأهلي، في شباك الدحيل القطرى عام 2020، وأوكلاند سيتى فى 2022.

أما هدفه الوحيد مع العين الإماراتي، فجاء في شباك الترجي عام 2018

عداد الأرقام القياسية مستمر مع حسين ليكون لاعب شارك في كأس العالم للأندية، بظهوره في 12 مباراة، بقميص الأهلي والعين الإماراتي.



إضافة لكونه اللاعب الوحيد في صفوف الأهلي، الذي امتلك الفضية والبرونزية معا في المونديال.

ويقترب الشحات بهذه الإحصائية من فض الشراكة من زميله في الفريق، أحمد عبد القادر والذي يمتلك في رصيده 3 أهداف، ليغيب عبد القادر لأسباب فنية.

طريق الأهلي في مونديال الأندية

وينتظر المارد الاحمر الفائز، من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي، ليخوض أولى مباراياته في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق انجاز جديد عقب تحقيق الميدالية البرونزية لثلاث مرات في تاريخه.