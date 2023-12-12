عاجل.. أول تعليق من بيرسي تاو بعد جائزة الأفضل داخل افريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - علق الجنوب افريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على التتويج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة افريقيا 2023 وهي التي توج بها يوم أمس الاثنين في الحفل الذي اقيم بمدينة مراكش المغربية.

أول تعليق من بيرسي تاو بعد جائزة الأفضل داخل افريقيا 2023

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب تاو تغريدة قال فيها:" شكرا لكم على اختياري.. أشعر بالسعادة لحصولي على الجائزة. شكر خاص للجماهير والمدربين وزملائي في الفريق".

وجاء تفوق تاو على الثنائي الكونغولي فينسينت مايلي نجم نادي بيراميدز الحالي ولاعب يانج افريكانز التنزاني السابق بجانب الناميبي بيتر شاليوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاء تتويج تاو بتلك الجائزة بفضل ماقدمه فريقه النادي الأهلي وقاده لحصد لقب دوري أبطال افريقيا للمرة الـ11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بنتيجة 2-1 بمجموعة المباراتين.