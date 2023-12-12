نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سلة الزمالك يكشف كارثة عن محترف الفريق ويؤكد:" طالبت معاملتي مثل أوسوريو والضغط يناسب اللاعب المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فسر آحمد مرعي مدرب سلة نادي الزمالك السابق، أسباب رحيله الأخير عن صفوف القلعة البيضاء، بعد تراجع النتائج وإقالته في الأيام الماضية، في ظل وجود العديد الأحاديث حول طريقة المدرب في قيادة اللاعبين

- مرعي يهاجم إدارة الزمالك

وصرح مرعي في حواره عبر قناة النهار، برنامج الريمونتادا:" أول اجتماع المجلس الجديد وتعيين طارق السعيد، كان لا بد من مشاورتي قبل القرار، ولا توجد بيننا أي مشاكل ولكن دي خطوات طبيعية، ولكن لم يتم حتى مناقشتي".

وتابع:" فكرت وكأني محل الإدارة، إذا كنت تريد تطبيق استراتيجيات جديدة مع الفريق، ولكن بعد الخبرة التي أمتلكها لا يوجد شئ لا أعرف أفعله، ولم يرفع سماعة تليفون للاتفاق على رحيلي، وجلستي مع هشام نصر كانت بسبب مستحقاتي ولم يكن في حديث عن رحيلي، ليتم الرد عليا بأن عقدي قد ضاع، ولدي ما يزيد عن 6 أشهر مستحقات متأخرة، وتم الرد عليا مفيش فلوس".

وأكمل:" طالبت معاملتي مثل أوسوريو في ملف رحيله، عن طريق الحصول على جميع مستحقاتي ليس إلا، وأخدت وعد بحل كل ذلك.

وأشار:" ما يتم طرحه حول شكوى اللاعبين من أسلوبي، كان الأولى الاجتماع معي خاصة وأن الشكوى التي يتحدثون عنها تعني وجود حوار مع اللاعبين، ولكن هذه طريقتي، رئيس الجهاز كان لاعب تحت قيادتي وكان فيه شتيمة ولاعبي الزمالك على مر الأجيال تشتكي".

وأكمل: "اللاعب المصري طبيعتي هكذا لا بد من وضعه تحت ضغط، ولو تم تغيير طريقة التعامل لن يكسب الزمالك أيضا، والأهم تكوين الفريق بلاعبين مميزين عكس ما يتم السنوات الماضية، واوجي مايو كيير في السن ووصل الفريق غير جاهزا، ولكن الفريق يحتاج صانع ألعاب".

وأختتم:" عصبيتي شئ طبيعي بعد عدم الالتزام، ولا بد من الضغط علي اللاعب لاستفزاز ملكاته، ولن يتم تقدم مستواه وهو نايم في البيت، وجميع الاعبين تحدثت معي واتصلت بي، ما عدا لاعب واحد".

