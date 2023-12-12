نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الأهلي والشناوي.. مواجهة شرسة بين ميسي ورونالدو وصلاح في الصورة بقائمة جوائز جلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن دخول 27 مليون متابع لكرة القدم في مختلف بلدان العالم، استفتاء المرشحين النهائيين لجائزة دبي جلوب سوكر.

ويستضيف منتجع أتلانتس النخلة بدولة الإمارات، حفل توزيع الجوائز في التاسع عشر من شهر يناير المقبل 2024.

- قائمة جوائز دبي جلوب سوكر

وقامت اللجنة المنظمة للجائزة، بغلق التصويت في الجولة الأولى من التصويت، والتي شهدت منافسة نارية بين رونالدو وميسي.

كما ظهر المهاجم المتألق ايرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن القائمة الأولى في سباق الجائزة وفئتين اخرتين من الجائزة أبرزها نجم الجماهير، والذي يتفوق بها على ميسي وبيلينجهام ومحمد صلاح ونيمار دا سيلفا.

كما تصدر الدون قائمة جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، مع زميله السابق كريم بنزيما، وسالم الدوسري ومحمد الشناوي، حارس الأهلي المصري.

- قائمة أفضل الأندية في جلوب سوكر

وتشهد جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط، حضور الأهلي المصري وثلاثي السعودية الهلال والنصر والاتحاد وشباب الأهلي الإماراتي.

- قائمة جلوب سوكر أفضل مدرب

أنضم السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي إلى القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل مدرب، رفقة كل من كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد، وبيب جوارديولا من مانشستر سيتي، ولوتشيانو سباليتي الفائز بقلب الدوري الإيطالي الممتاز مع نابولي.

- قائمة أفضل لاعبة وفريق كرة قدم نسائي في جوائز جلوب سوكر

كما تضمنت جوائز جلوب سوكر كأفضل لاعبة كل من، نجمة منتخب إسبانيا أيتانا بونماتي، والنيجيرية عزيزات أوشوالا والكولومبية ليندا كايسيدو، وماري إيربس (مانشستر يونايتد)، وأماندا إليستيت (أرسنال)، وسام كير (تشيلسي).

وينافس فريق سيدات برشلونة على لقب أفضل فريق مع كل من أرسنال، وتشيلسي، وبايرن ميونيخ وروما.

- بونو ينتظر إنجازا جديدا

وتضمنت قائمة جائزة أفضل حارس مرمى، وجود الأخطبوط المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي والذي يخوض منافسة شرسة مع ايدرسون حارس مانشستر سيتي وحائط مدريد العنيد تيبو كورتوا.

