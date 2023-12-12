نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المونديال.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي نادي اتحاد جدة السعودي مع نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الحالي بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية" الجوهرة المشعة" في لقاء منتظر وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت السعودية والدوحة.

وتعد هذه المشاركة الثانية بتاريخ العميد حيث أنه توج بلقب دوري روشن السعودي بموسم 2022/2023 وممثلا لبلده المستضيف "المملكة العربية السعودية" أيضا وكانت مشاركته الأولى عام 2005 وحصد المركز الرابع بالبطولة.

قائمة الاتحاد للبطولة

حراسة المرمى: حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش.

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند

تردد قنوات ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام أوكلاند