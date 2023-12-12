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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة رقم 20 من بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023 والتي تحتضنها مدينة "جدة" في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وتبدأ منافسات البطولة العالمية اليوم الثلاثاء، بمواجهة قوية ستجمع بين فريقي أوكلاند سيتي النيوزلندي، واتحاد جدة السعودي، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية.

ويشارك أوكلاند سيتي للمرة الحادية عشر في كأس العالم للأندية ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في المونديال ويتطلع هذا العام لتحقيق انجاز جديد في البطولة العالمية بعدما سبق وحصد الميدالية البرونزية عام 2014.

"تاريخ المونديال".. ماذا يفعل أوكلاند سيتي أمام العرب في كأس العالم للأندية قبل مواجهة الاتحاد؟

بينما يسجل اتحاد جدة ظهوره الثاني في كأس العالم للأندية بعدما شارك في نسخة البطولة عام 2005، وحقق المركز الخامس وقتها ويأمل في الوصول بعيدًا في نسخة هذا العام متسلحًا بكوكبة من نجومه على رأسهم كريم بنزيما.

ويساند الاتحاد السعودي في مباراته اليوم ضد أوكلاند سيتي، إحصائية إيجابية للأندية العربية في تاريخ مواجهاتها ضد النادي النيوزلندي في بطولة كأس العالم للأندية قبل نسخة البطولة هذا العام.

وسبق والتقى نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي مع 6 أندية عربية في 7 مواجهات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق انتصارين، وتعادل في مباراة، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات أوكلاند سيتي ضد الأندية العربية بكأس العالم للأندية:

أول صدام عربي، لفريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في المونديال كان ضد النادي الأهلي المصري عام 2006، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد، وشهدت هذه النسخة حصول الفريق الأهلاوي على الميدالية البرونزية لأول مرة.

وفي نسخة عام 2009 كان أوكلاند على موعد مع مواجهة فريق عربي جديد وهو الأهلي الإماراتي ونجح في الفوز بهدفين دون رد، قبل أن يسقط أمام الرجاء المغربي في ثالث مواجهاته ضد العرب عام 2013 بنتيجة 2-1.

تجدد اللقاء لفريق أوكلاند سيتي ضد الأندية العربية عام 2014 والتقى هذه المرة مع نادي المغرب التطواني المغربي وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء قبل أن يفوز بطل نيوزلندا بركلات الترجيح.

وفي العام التالي تقابل أوكلاند سيتي مع وفاق سطيف الجزائري وفاز بهدف دون رد، قبل أن يواجه الجزيرة الإماراتي في نسخة البطولة عام 2017 وخسر بهدف نظيف.

وآخر مواجهات أوكلاند سيتي ضد الأندية العربية كانت أمام النادي الأهلي في نسخة المونديال 2022 وخسر بثلاثية نظيفة.

