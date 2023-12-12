نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. محمد عبد المنعم من مهاجم لمدافع دولي بالصدفة وصاحب اللوحات الدفاعية الأنيقة (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبرز مدافعي الكرة المصرية في الوقت الحالي، ما جعله تحت أنظار عديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

محمد عبد المنعم المدافع الدولي بالصدفة وصاحب اللوحات الدفاعية الأنيقة

ويملك محمد عبدالمنعم من العمر 24 عامًا حيث أنه مواليد 1 فبراير 1999 بمدينة الزقازيق، ومن ناشئي النادي الأهلي، حيث أصبح من أهم العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها بالتشكيل الأساسي.

بدأ محمد عبد المنعم مسيرته منذ الصغر في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرب تحت قيادة العديد من نجوم القلعة الحمراء السابقين.

مثل عادل عبد الرحمن ورمضان السيد، لكنه كان يلعب في مركز المهاجم، وأحيانًا الجناح الأيمن، وكان أحد هدافي فريقه في فرق البراعم وقطاع الناشئين.

نقطة التحول في مسيرة منعم

نقطة التحول في مسيرة محمد عبد المنعم، كانت عندما تولى ياسر رجب تدريب الفريق الأحمر، عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، حيث قرر وقتها تغيير مركزه من المهاجم إلى المدافع.

تميز محمد عبد المنعم في ضربات الرأس بالإضافة لتسديداته الجيدة لكن مدربه أعجب بإمكانياته في التمرير والرؤية وبناء اللعب من الخلف، بالإضافة لقوته في الكرات الهوائية والالتحامات مع إمكانياته البدنية الجيدة.

استمر محمد عبد المنعم في تألقه حتى تم تصعيده للفريق الأول للأهلي، ثم إعارته لنادي سموحة في موسم 2019-2020، واستطاع إثبات نفسه في الموسم التالي، وخاض 24 مباراة مع الفريق السكندري.

وبعد نهاية إعارته، طالب اللاعب برغبته في المشاركة لإثبات نفسه، ليقرر في موسم 2021-2022، الانتقال إلى نادي فيوتشر على سبيل الإعارة، ونجح في جذب أنظار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لينضم لقائمة منتخب مصر في كأس العرب، ثم بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتألق محمد عبد المنعم تحت قيادة كيروش، ولمع اسمه في بطولة أمم إفريقيا، حيث سجل هدفًا ثمينًا في شباك السودان بدور المجموعات، قبل أن يساهم في تسجيل هدف التعادل أمام منتخب المغرب برأسية أخرى في الدور ربع النهائي.

مستوى محمد عبد المنعم المميز في البطولة الأفريقية، دفع النادي الأهلي لاستعادته مجددًا خلال الميركاتو الشتوي لعام 2022، ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الفريق الأحمر.

وأصبح عبد المنعم، رجل بطولة دوري أبطال إفريقيا الحادية عشرة للقلعة الحمراء بعدما افتتح المسيرة بهدف ثمين أمام الاتحاد المنستيري التونسي في أولى المباريات، قبل أن يعود ليختتم الأهداف أمام نادي الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويستعد اللاعب في الوقت الحالي، لخوض نهائيات كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور ربع النهائي.

