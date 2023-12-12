نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. مشجع اتحاد جدة يوجه رسالة تستفز الأهلي قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه مشجع اتحاد جدة رسالة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل إنطلاق كأس العالم للأندية، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء في المباراة التي تجمع بين فريق الاتحاد ضد نظيره أوكلاند سيتي.

مشجع اتحاد جدة يوجه رسالة تستفز الأهلي قبل كأس العالم للأندية



حيث جاء المشجع قائلا عبر لقاء على شاشة التليفزيون: "التوقعات والتمنيات بفوز الاتحاد على أوكلاند سيتي، احنا الاتحاد".



وعن مواجهة الأهلي اشار: "الأهلي المصري ليس تقليلًا منه ولكنه لم يفوز علينا واتقابلنا في 2005، وفوزنا عليهم وخرجناهم فا أن شاء الله مش هيكون عقبه لان احنا الاتحاد".

واختتم حديثه: "الكرة لا تعرف كبير وصغير وأن شاء الله إذا وصلنا لمواجهة السيتي في النهائي أن شاء الله نفوز ونهز الملعب".

والفائز من هذه المواجهة سوف يواجه النادي الأهلي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، وذلك في الدور الثاني لمونديال الأندية.



كما يلتقي الفائز من لقاء الأهلي ضد اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي في الدور قبل النهائي مع فلومينينسي البرازيلي، في المواجهة المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري، في حين يلعب المنتصر من أوراوا وليون مع مانشستر سيتي في اليوم التالي.



وتقام المباراة النهائية يوم 22 من الشهر الجاري، وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في المربع الذهبي للبطولة.

