نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مشاهد مرعبة شهدت ضرب حكم.. كورييري ديلو سبورت: ​أوسيمين​ يفوز بالكرة الذهبية الافريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 12-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:

بيلد

​البوندسليجا​ تصوت لدخول المستثمرين

ذا صن

عار.. مشاهد مرعبة شهدت ضرب حكم المباراة من قبل رئيس نادي ووقعه ارضا بعد شجار عنيف ودموي

آس

الريال قبل مواجهة ​يونيون برلين​

مهمة ​تشافي​ تحت الشك

​سوسييداد​ امام الانتر نقطة وحيدة لتجنب ضجيج الموت

كورييري ديلو سبورت

نجم نابولي ​اوسيمين​ يفوز بالكرة الذهبية الافريقية

ابرا يعود للميلان

​لوكاكو​ وديبالا جاهزان قبل الموقعة امام كفارا

