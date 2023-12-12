نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. إحصائية كارثية تُرجح كفة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية هذا العام، في الفترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ويواجه العميد في افتتاحية مونديال نظيره النيوزلندي أوكلاند سيتي، مساء اليوم الثلاثاء.

- احصائية كارثية لأوكلاند قبل مواجهة الاتحاد

ويعتبر فريق أوكلاند سيتي، الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في النسخ الماضية، بعد أن شارك في 11 نسخة، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي إنجازات.

حيث خاض الفريق النيوزلندي في الفترة من من 2015 وحتى 2022 5 مواجهات افتتاحية، لم ينجح في تحقيق الفوز بأي مباراة بها في ظل عدم مشاركته في نسخ 2021 و2019 و2018.

كما وقع أوكلاند سيتي في مواجهة 7 أندية عربية قبل مباراة اليوم أمام العميد، خسر 4 وفاز بثلاثة مباريات، حيث خسر أمام الأهلي المصري مرتين (2-0 و3-0).

و أمام الرجاء المغربي (1-2)، وأمام الدحيل القطري (3-0)، والجزيرة الإماراتي (1-0)، بينما حقق الفوز على حساب كل من، شباب دبي الإماراتي ووفاق سطيف الجزائري والمغرب التطواني.

- تردد قنوات السعودية الرياضية الناقلة لمباريات مونديال الأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

